كرة السلة.. تسديدة تخطف الأنفاس من مسافة 250 مترا ورقم قياسي عالمي (فيديو)

حقق فريق قناة Dude Perfect، ثاني أكثر قنوات المحتوى الرياضي شهرة على "يوتيوب" مع 59.4 مليون مشترك، رقما قياسيا جديدا في عالم كرة السلة.

ووثق الفريق تسديد الكرة من مسافة 250 مترا من برج مراقبة في ناطحة سحاب وصل ارتفاعها إلى 350 مترا.

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وأشار موقع slovenia.postsen، إلى أن المجموعة المكونة من 5 رجال أمضوا ثلاثة أيام فوق برج الستراتوسفير في لاس فيغاس، قبل أن تتم المهمة بنجاح في اليوم الأخير.

واستعان الفريق ببعض الخبراء، واختاروا الريح كعامل رئيسي.

وكانت جميع الرميات في اليوم الأول بعيدة كل البعد عن النجاح بسبب الرياح.

في اليوم الثاني، كانت الرياح أقوى، حتى أن الكرات طارت بعيدا إلى موقف السيارات المجاور للفندق وإلى الشارع.

في اليوم الثالث، هدأت الريح، ولم تتبق سوى ساعة واحدة عندما كللت المغامرة بالنجاح، ودخلت الكرة عبر الطوق من مسافة 250 مترا.

المصدر: RT