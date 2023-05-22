الهدف" 1000" بين "روماريو" و"بيليه"!

شهد يوم 20 مايو 2007، تسجيل نجم كرة القدم البرازيلية الشهير روماريو هدفه الألف، لينضم في هذا السجل إلى النجم الأسطورة بيليه، وإلى قائمة الهدافين الكبار في التاريخ.

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حدث ذلك ليلة 20 – 21 مايو 2007 ، في مباراة، أصبحت تاريخية، ببطولة كرة القدم البرازيلية بين فريق روماريو " فاسكو دا غاما"، والفريق الخصم "سبورت ريسيفي".

في النصف الأول من هذه المباراة، أضاع المهاجم روماريو فرصتين، وفي الدقيقة 48 وكانت النتيجة 2:0 لصالح "فاسكو دا غاما"، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق "فاسكو دا غاما"، تقدم إليها روماريو، وأرسل الكرة بقوة لتدخل المرمى في الجهة اليسرى فيما ارتمى حارس المرمى في الاتجاه المعاكس، وبذلك سجل هذا النجم الكروي البرازيلي هدفه رقم 1000.

روماريو بنفسه كان يحصي على مدى سنوات طويلة أهدافه. على الرغم من أن بعض الخبراء والمهتمين يشككون في دقة هذا العدد، إلا أن الخلافات تدور حول رقم صغير، وهي لا تقل بشدة من أهمية هذا الإنجاز الكروي الهام، خاصة أن تسجيل مثل هذا "المطر من الأهداف" يتعذر حتى في المباريات التي تقام في الشوارع والأحياء!

قبل ذلك بعدة سنوات، كان روماريو أعلن أنه سيلعب كرة القدم إلى أن يسجل ألف هدف. النجم البرازيلي انتظر هذه اللحظة التي حانت حين كان له من العمر 41 عاما، وهي سن متقدمة بالنسبة للعبة كرة القدم.

AFP

قبل أشهر من ذلك الحدث، بدا العد التنازلي لهدف روماريو الألفي، وكانت الأخبار حول كرة القدم البرازيلية تتحدث عن التطورات "عشرة أهداف متبقة على الهدف الألف"، ثم "المتبقي خمسة أهداف" إلى أن تقلص الرقم ولم يتبق إلا هدف واحد لاكتمال الالف.

حان الوقت وسجّل روماريو ذلك الهدف، وبكى من الفرح، ارتدى في تلك اللحظة قميصا برقم 1000، وقام بتحية الآلاف من المشجعين بالدوران في الملعب، واستؤنفت المباراة عقب هذا الحدث التاريخي، بعد 16 دقيقة، وانتهت بنتيجة "3:1" لصالح فريق رونالدو.

في تلك المباراة لم تكن أعين المشجعين تراقب لوحة الإعلان عن النتيجة، وكان الجميع ينتظر هدف روماريو الألف، وحين تحقق، لم تعد الأرقام الأخرى مهمة!

قائمة الـ 1000 هدف التي سجها روماريو:

مع نادي "فاسكو دا جاما" البرازيلي: 263 هدفا ايندهوفن الهولندي: 130 برشلونة الإسباني: 39 فلامنغو البرازيلي: 187 فالنسيا، الإسباني: 6 فلومينينسي البرازيلي: 47 نادي ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية: 22 أديلايد يونايتد الأسترالي: 1 منتخب البرازيل: 56 فرق الأطفال: 77 مباريات غير رسمية: 172 المحصلة النهائية: 1000 هدف

بطبيعة الحال، الإحصاءات الرسمية تختلف عن الإحصاء الذي قام به روماريو وأصدقاؤه، والنجم الكروي لا يخفي أنه رصد جميع أهدافه بما في ذلك تلك التي سجّلها في فرق الأطفال والفتيان منذ أن كان له من العمر 13 عاما، إضافة إلى الأهداف التي سجلها في مباريات ودية.

اللافت أن الاختلاف بين وجهات النظر المختلفة حول هذا الأمر يدور حول رقم يتراوح بين 17 على 250 هدفا، فيما يشير الخبراء إلى ان روماريو لو تقيد بالمقاييس الرسمية لكان عليه أن يسجل هدفه الألف حين يبلغ من العمر 65 عاما، وكان ربما سيخاطر بالموت على عشب الملعب!

ألفريدو توستاو، نجم المنتخب البرازيلي نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، علّق على هذه المسألة قائلا: "لا يهم عدد الأهداف التي سجلها أهي 900 أو 950 أو ألف هدف، ذلك لا يجعل روماريو أقل ذكاء. إنه أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق".

بالمقابل، قارن ملك كرة القدم، بيليه، وهو صاحب 1281 هدفا، إنجاز روماريو، بما حققه هو شخصيا، لافتا إلى أنه سجل هدفه الألف حين كان له من العمر 29 عاما، فيما سجل روماريو هدفه الألف وهو في الثانية والأربعين من العمر.

على أي حال يمكن أن يوضع مثل هذا الرأي في سياق المنافسة الكروية التي لا تبرد حرارتها وحماستها حتى حين يتقاعد نجوم المستديرة وتنهكهم الشيخوخة ويثقل عليهم المرض.

المصدر: RT