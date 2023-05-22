العراق يتعرض لهزيمة ثقيلة في كأس العالم للشباب

مني المنتخب العراقي بهزيمة ثقيلة في مستهل مشواره ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة في الأرجنتين، أمام نظيره الأوروغوياني (0-4) مساء الاثنين.

تقدم منتخب الأوروغواي بهدف في الشوط الأول سجله اللاعب ماتياس أبالدو في الدقيقة 38، وضاعف زميله أندريس فيراري النتيجة بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، وجاء الهدف الثالث بـ"نيران صديقة" سجله حارس المنتخب العراقي حسين حسن بحلول الدقيقة 62 خطأ في مرماه.

ومن ثم اختتم الأوروغوياني آلان ماتورو رباعية "لا سيليستي - La Celeste " عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا" بالعاصمة بوينس آيرس.

تصدر منتخب الأوروغوياي قائمة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الإنجليزي، الذي تغلب بدوره على منتخب تونس بهدف وحيد.

المصدر: RT