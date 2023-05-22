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شاهد.. هدف إنجلترا في مرمى تونس

الرياضة

شاهد.. هدف إنجلترا في مرمى تونس
AFP /Gustavo Garello
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استهل منتخب تونس رحلته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة في الأرجنتين، بالخسارة أمام نظيره الإنجليزي (0-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين.

ويدين منتخب "الأسود الثلاثة" بالفضل في انتصاره لمهاجمه داني سكارليت الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد "سيوداد دي لا بلاتا - Estadio Ciudad de La Plata" بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية.  

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وحصد منتخب إنجلترا بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة (E) بانتظار نتيجة المباراة الأخرى ضمن هذه المجموعة بين منتخبي الأوروغواي والعراق في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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