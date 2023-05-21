الدوري الفرنسي.. لنس يواصل ضغطه على سان جيرمان

واصل لنس ضغطه على باريس سان جيرمان المتصدر بفوزه على لوريان 3-1 يوم الأحد، في المرحلة 36 من بطولة فرنسا لكرة القدم بانتظار ما ستسفر عنه مباراة فريق العاصمة ضد أوكسير لاحقا.

ورفع لنس رصيده في المركز الثاني إلى 78 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن سان جيرمان.

وكان سان جيرمان يمني النفس بتعثر لنس ثم الفوز على أوكسير في وقت لاحق اليوم، ليحرز لقبه الحادي عشرة في الدوري المحلي رسميا وينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه مع سانت إتيان.

وبدا السيناريو بشكل جيد لسان جيرمان، لأن لوريان افتتح التسجيل أمام لنس بواسطة رومان فيفر بعد مرور 6 دقائق فقط.

بيد أن لنس الذي يحقق موسما استثنائيا نجح في إدراك التعادل بواسطة تسديدة لفلوريان سوتوكا ارتطمت بأحد مدافعي لوريان وخدعت حارسه (20).

وبعدها بخمس دقائق نجح لنس في التقدم عن طريق أدريان توماسون مستغلا خطأ دفاعيا قبل أن يحسم قائد لنس، سيكو فوفانا النتيجة نهائيا في صالح فريقه بتسجيله الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

وفاز لنس بتسع من مبارياته العشر الأخيرة وكانت الخسارة الوحيدة أمام سان جيرمان بالذات.

المصدر: وكالات