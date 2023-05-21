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في ليلة طرد فينيسيوس.. فالنسيا يهزم ريال مدريد ويرسله للمركز الثالث

الرياضة

في ليلة طرد فينيسيوس.. فالنسيا يهزم ريال مدريد ويرسله للمركز الثالث
AP
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عمق فالنسيا جراح ضيفه ريال مدريد وفاز عليه 1-0 يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل دييغو لوبيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وذلك بعدما ضرب هوغو دورو لاعب فالنسيا بدون كرة.

وجاءت هذه الهزيمة لتعمق جراح ريال مدريد الذي خرج من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، عقب خسارته الأربعاء الماضي أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 0-4، بالإضافة لخسارته للقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة، والذي ضمن الفوز بلقب المسابقة للمرة 27 في تاريخه في الجولة الماضية.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة ليتراجع للمركز الثالث، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

في المقابل، رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13 لينعش حظوظه في البقاء في دوري الأضواء.

المصدر: RT

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