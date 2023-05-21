في ليلة طرد فينيسيوس.. فالنسيا يهزم ريال مدريد ويرسله للمركز الثالث

عمق فالنسيا جراح ضيفه ريال مدريد وفاز عليه 1-0 يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل دييغو لوبيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وذلك بعدما ضرب هوغو دورو لاعب فالنسيا بدون كرة.

🚨 La agresión a Vinicius que no llegó al VAR. Un partido que no se debió terminar después de los insultos racistas. pic.twitter.com/MD2xfqxzfQ — madridistaReal (@RMadridistaReal) May 21, 2023

لاعب فالنسيا يخنق فينيسيوس والبرازيلي يضربه ، الحكم يطرد فينيسيوس ولاعب فالنسيا ما حصل شي



في كل مباراة خارج البرنابيو يتعرض فينيسيوس لجميع أنواع الضرب والسب والع.نصرية#فالنسيا_ريال_مدريدpic.twitter.com/XFrkgjJAIm — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) May 21, 2023

وجاءت هذه الهزيمة لتعمق جراح ريال مدريد الذي خرج من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، عقب خسارته الأربعاء الماضي أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 0-4، بالإضافة لخسارته للقب الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة، والذي ضمن الفوز بلقب المسابقة للمرة 27 في تاريخه في الجولة الماضية.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة ليتراجع للمركز الثالث، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

في المقابل، رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13 لينعش حظوظه في البقاء في دوري الأضواء.

المصدر: RT