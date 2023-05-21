الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحتفل باللقب بالفوز على تشيلسي

احتفل مانشستر سيتي بتتويجه بطلا للدوري الإنجليزي بعد خسارة مطارده أرسنال أمام نوتنغهام فوريست 0-1 السبت، بفوزه على ضيفه تشيلسي 1-0 يوم الأحد في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة.

وكان سيتي ضمن التتويج بلقبه الثالث تواليا والخامس في آخر ست سنوات بعد أن فشل أرسنال في تضييق الخناق عليه ولن يتمكن بالتالي من اللحاق به حسابيا.

وارتأى مدرب سيتي بيب غوارديولا، في لقاء تشيلسي، إراحة معظم عناصر التشكيلة الأساسية الذين خاضوا مباراة القمة ضد ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال وانتهت بفوز ساحق لفريقه برباعية نظيفة، وشارك بالفريق الرديف.

وفي بداية المباراة، أقام لاعبو تشيلسي ممرا شرفيا تحية للاعبي السيتي "الأبطال" وهو تقليد معتمد في إنجلترا.

وسجل المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس هدف المباراة الوحيد بعد مرور 12 دقيقة عندما انفرد بحارس تشيلسي كيبا إريسابالاغا وسدد داخل الشباك.

ولحظة انتهاء المباراة، نزل أنصار سيتي إلى أرضية الملعب للاحتفال مع لاعبي الفريق باللقب قبل تسلمهم كأس البطولة على الرغم من مناشدة ناديهم أن يبقوا في المدرجات.

ويستطيع مانشستر سيتي إحراز الثلاثية هذا الموسم حيث يلتقي جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في الثالث من يونيو على ملعب ويمبلي، قبل أن يواجه في العاشر منه إنتر في نهائي دوري الأبطال الساعي إلى احرازها للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: وكالات