أول تعليق لتشافي بعد خسارة برشلونة في ليلة تتويجه بلقب الدوري الإسباني

شدد مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، على أنه من الطبيعي أن يقدم فريقه مباراة متواضعة أمام ريال سوسييداد التي خسرها على ملعبه "كامب نو" 1-2 بعد أسبوع من تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وكان برشلونة يمني النفس بالاحتفال باللقب الـ27 في تاريخه والأول منذ عام 2019 بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي صيف 2021، والأول لمدربه لاعب وسطه السابق تشافي، لكنه مني بخسارته الأولى على أرضه في الدوري هذا الموسم على يد ريال سوسييداد وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من "الليغا".

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وقال تشافي في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت أمس السبت: "لا نحب الخسارة ولا نشعر بأفضل إحساس".

وأردف: "كان من الطبيعي تقديم هذه المباراة لكننا في النهاية نافسنا. وهم دافعوا بشكل جيد للغاية. إنه فوز مستحق".

وأبرز تشافي أن لاعبيه لم يكن لديهم "هدف محدد" على عكس ريال سوسييداد الذي يسعى للتأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وقال: "الحاجة منحتهم الانتصار".

ورغم الهزيمة، احتفل برشلونة وسط جماهيره بلقب الدوري وتسلم القائد سيرجيو بوسكيتس الكأس من رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عقب اللقاء.

وعن هذه الاحتفالات علق تشافي: "برشلونة وأنصاره كانوا في حاجة إلى بهجة من هذا القبيل. أنا فخور لأنني مدرب لهذا الفريق".

المصدر: وكالات