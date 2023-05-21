بوسكيتس يعلق على أنباء انتقاله مع ميسي للعب في الدوري السعودي

تحدث قائد نادي برشلونة، لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، عن مستقبله في الموسم المقبل عقب إعلانه رحيله عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن أنتونيلا، زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أقنعت بوسكيتس وأسرته بانتقال العائلتين معا إلى السعودية.

ويرتبط بوسكيتس بعلاقة جيدة مع ميسي حيث لعبا معا لسنوات عدة في برشلونة قبل رحيل النجم الأرجنتيني عن "البارسا" في العام 2021.

وقال بوسكيتس، في لقاء على قناة الصحفي الشهير "جيرارد روميرو": "الكل يريد أن يلعب مع ليو.. إنه الأفضل في العالم، لكن مستقبلي غير مرتبط به".

وأضاف قائد برشلونة: "كل شخص لديه عائلته وحياته وخياراته الخاصة".

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي أيضا مع نهاية الموسم الحالي، ولم يعلن عن وجهته الجديدة حتى الآن ولكن تقارير عدة ربطته بالانتقال لنادي الهلال السعودي.

المصدر: وكالات