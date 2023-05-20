الدوري الإيطالي.. ميلان ينسى أحزانه الأوروبية ويسحق سامبدوريا

سحق ميلان نظيره سامبدوريا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد يوم السبت في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، بعد أيام من توديع "الروسونيري" دوري أبطال أوروبا على يد غريمه إنتر.

وأحرز خماسية ميلان كل من رافائيل لياو، في الدقيقة الدقيقة 9، وأوليفيه جيرو "ثلاثة أهداف" في الدقائق 23، 29 من ركلة جزاء و68، وإبراهيم دياز (63).

وأحرز فابيو كوالياريلا هدف سامبدوريا الوحيد في الدقيقة 20.



وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 64 في المركز الخامس، على بعد نقطة واحدة من لاتسيو صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد سامبدوريا عند 18 نقطة بالمركز الأخير وتأكد قبل عدة جولات هبوطه للدرجة الأدنى.

وجاء فوز ميلان الكاسح بعد خروجه الثلاثاء الماضي من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد إنتر بعد خسارته بنتيجة 0-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصدر: RT