 
مباشر

جورجينا تنشر فيديو لنجل رونالدو "البرشلوني"

الرياضة

جورجينا تنشر فيديو لنجل رونالدو
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vchh

يعد كريستيانو رونالدو من أفضل اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، حيث يعتبر هداف النادي التاريخي برصيد 450 هدفا، لكن إنجازاته كلاعب في الريال لا يبدو أنها أثارت إعجاب ابنه الأصغر ماتيو.

وظهر ماتيو، نجل رونالدو الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي النصر السعودي، وهو يرتدي طاقم نادي برشلونة الإسباني، الغريم التاريخي والتقليدي لنادي ريال مدريد الذي لعب له والده لتسعة مواسم وحقق معه إنجازات عظيمة.

ونشرت جورجينا رودريغيز، شريكة رونالدو، الفيديو عبر حسابها على خاصية "استوري" عبر منصة "إنستغرام"، يوم السبت، حيث ظهر ماتيو يتوسط شقيقاته الفتيات وهم يرددون إحدى الأغاني وتصورهم جورجينا وهي تضحك.

يذكر أن لدى رونالدو خمسة أطفال، وهم: كريستيانو جونيور، المولود عام 2010 من أم مجهولة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتوأمان إيفا وماتيو، المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا، التي أنجبتها جورجينا في عام 2017، وطفلة أخرى في 18 أبريل 2022.

المصدر:mundodeportivo.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة