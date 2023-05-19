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الأهلي يجدد فوزه على الترجي ويبلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا

الرياضة

الأهلي يجدد فوزه على الترجي ويبلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا
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بلغ الأهلي المصري نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على ضيفه الترجي التونسي 1-0 الجمعة في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تفوق عليه 3-0 ذهابا.

وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22، بعد هجمة منظمة بدأها بيرسي تاو من عمق الملعب قبل أن تصل الكرة إلى الشحات في الجبهة اليسرى ويلعبها الأخير ببراعة من فوق الحارس التونسي.

وينتظر الأهلي في النهائي المقرر في الرابع من يونيو المقبل، الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا السبت بين صن داونز الجنوبي إفريقي وضيفه الوداد المغربي.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبا الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب التي استضافها ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

المصدر: RT

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