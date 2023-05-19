"كاف" يعلن موعد قرعة أمم إفريقيا وتصفيات المونديال

كشف الاتحاد الإفريقي، موعد إجراء قرعة النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

وأشار الكاف في بيان عبر موقعه، إلى أن اللجنة التنفيذية قررت بعد اجتماعها اليوم الجمعة في الجزائر، إقامة القرعة، الخميس 12 أكتوبر المقبل في كوت ديفوار.

كما اعتمدت اللجنة التنفيذية، النظام الجديد للكاف بشأن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48، وتخصيص 9 مقاعد لمنتخبات إفريقيا.

وسيشارك في التصفيات الإفريقية، 54 منتخبا، مقسمة إلى 9 مجموعات، حيث سيتأهل الأوائل مباشرة إلى مونديال 2026 الذي سيقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وستلعب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في دورة إفريقية إقصائية، تتأهل منها إلى دورة إقصائية أخرى مع منتخبات قارية أخرى.

وستجرى قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، الأربعاء 12 يوليو المقبل في بنين، على هامش اجتماعات كونغرس الكاف رقم 45.

كما أعلن الكاف، الأجندة الكاملة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستقام أول جولتين خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل، قبل خوض الجولتين الثالثة والرابعة خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

وأوضح الكاف أن الجولتين الخامسة والسادسة ستقامان خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025، قبل خوض الجولتين السابعة والثامنة خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، والتاسعة والعاشرة خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر.

وستقام الدورة الإقصائية الأولى بين أفضل 4 منتخبات تحتل الوصافة، خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025، بينما ستقام الدورة الإقصائية الدولية في مارس 2026.

المصدر: "وكالات"