هل يعلن اعتزاله أو ينسحب من رولان غاروس؟.. نادال يدعو لمؤتمر صحفي

دعا الإسباني رافائيل نادال، لمؤتمر صحفي يوم الخميس، سيعلن فيه ما إذا كان سيشارك في بطولة فرنسا للتنس من عدمها وربما يتخذ قرارا بشأن مستقبله، وسط صراع طويل الأمد مع الإصابة.

وكافح نادال، المتوج بـ22 لقبا كبيرا في مسيرته، للتعافي من إصابة في وركه تعرض لها في 18 يناير في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، ليغيب عن الملاعب منذ ذلك الحين (خسر أمام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد بثلاث مجموعات).

وقال متحدث باسم نادال أمس الأربعاء "إذا لعب في بطولة فرنسا المفتوحة أو لم يلعب والأسباب في الحالتين كلتيهما، لن يتم الإعلان عن أي شيء إلا غدا (اليوم)".

وسيتحدث نادال في الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينيتش) الخميس في أكاديمية رافا نادال التابعة له في مدينة مايوركا.

وحامت الشكوك حول مستقبل نادال في ملاعب الكرة الصفراء بسبب الإصابات المتكررة التي أثرت سلبا على لياقته البدنية على مدار العامين الماضيين.

وشارك في أربع مباريات فقط في عام 2023، وفاز مرة واحدة فقط.

وقرر الإسباني البالغ 36 عاما، عدم المشاركة في دورتي برشلونة ومدريد لفئة الأف نقطة من بين دورات أخرى في الفترة التي سبقت بطولة فرنسا المفتوحة، مؤكدا في وقت سابق من الشهر الحالي أنه لن يشارك في دورة روما أيضاً التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وتنطلق بطولة فرنسا المفتوحة التي أحرز نادال لقبها 14 مرة، وهو رقم قياسي، في باريس الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات





