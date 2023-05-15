باريس سان جيرمان يعرض نجمه للبيع مقابل 40 مليون يورو

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، فتح الباب أمام رحيل نجم خط وسطه الدولي الإسباني فابيان رويز.

ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن سان جيرمان سيسمح برحيل رويز، في الصيف المقبل، مقابل 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أن صفقة بيع رويز ستسمح لباريس سان جيرمان بتحقيق مكاسب رأسمالية أمام قانون اللعب المالي النظيف، خاصة أن الفريق اشترى رويز من نابولي مقابل 23 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن يوفنتوس من أبرز الأندية الراغبة في الحصول على خدمات رويز، خلال الصيف المقبل.

وخاض اللاعب الإسباني، 36 مباراة مع سان جيرمان في مختلف البطولات هذا الموسم، وأحرز ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

المصدر: وكالات