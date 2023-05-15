الاحتفالات بلقب "الليغا" لم تكتمل.. لحظة هروب لاعبي برشلونة من ملعب "باور 8" (فيديو)

لم تكتمل احتفالات لاعبي نادي برشلونة بتتويجهم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بعد فوزهم أمس الأحد على الغريم إسبانيول بسبب اقتحام جماهير الأخير أرض الملعب.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميا للمرة 27 في تاريخه، أمس الأحد، عقب فوزه على مضيفه وجاره إسبانيول 4-2 ضمن منافسات المرحلة الـ34 من "الليغا" في مباراة احتضنها ملعب "باور 8" .

وعقب المباراة، احتفل لاعبو برشلونة في وسط ملعب "باور 8" بعد تتويجهم رسميا بلقب "الليغا"، في وقت كانت فيه جماهير إسبانيول غاضبة بعدما تعقدت مهمة فريقها لتفادي الهبوط، بعد أن تجمد رصيد إسبانيول بعد هذه الهزيمة عند 31 نقطة بالمركز التاسع عشر قبل الأخير.

The moment Espanyol fans ran Barcelona players off the pitch for celebrating the LaLiga title.



(via @samuelmarsden) pic.twitter.com/v3RbwuCkYI — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2023

وعندما اصطف لاعبو برشلونة في وسط الملعب وأطلقوا الأهازيج والاحتفالات، اقتحمت جماهير إسبانيول أرضية الملعب، في محاولة لمنع لاعبي برشلونة من الاحتفال.

Barcelona players in the tunnel after Espanyol fans rushed the pitch. pic.twitter.com/i4GcM6JwSq — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2023

وهرب لاعبو برشلونة من أرضية الملعب على الفور، خوفا من حدوث اشتباكات وتعرض أي منهم للأذى.

Barcelona won La Liga tonight and the players were celebrating in the centre circle... until Espanyol fans snapped and chased them off the pitch 🇪🇸👊 pic.twitter.com/o9UF6z65Yy — Football Fights (@footbalIfights) May 14, 2023

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني، بيانا يدين الأحداث التي وقعت على ملعب "باور 8" .

وقالت الرابطة الإسبانية في بيانها "حللنا جميع الصور مع نادي إسبانيول. ومن أجل منعهم (المشجعين) من دخول الملاعب مجددا تم تحديد من تم تصويرهم وتقديم المعلومات للجهات المختصة".

المصدر: وكالات