المصري مصطفى محمد يرفض الجدل ويحسم موقفه من المشاركة في دعم المثليين

أعلن اللاعب المصري لنادي نانت الفرنسي، مصطفى محمد، أنه لم يشارك في مباراة الفريق أمام تولوز بسبب عدم رغبته بالمشاركة في جولة دعم المثليين في الدوري الفرنسي.

وقال محمد في تغريدة على "تويتر": "لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي.. احترام الاختلافات يعني احترام الآخر، احترام الذات، واحترام ما سيكون مشتركا وما سيظل مختلفا عليه".

وأضاف: "أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والعقائد، ويمتد الاحترام للآخرين لكنه يشمل أيضا احترامي لمعتقداتي الخاصة، وبالنظر إلى أصولي وثقافتي لم أستطع أن أشارك في هذه الحملة، وأتمنى أن يتم احترام قراري إلى جانب رغبتي بألا أجادل بذلك وأن يعامل الجميع باحترام".

Je n’ai pas pris part aujourd’hui au match Toulouse - Nantes.



Je ne souhaite pas du tout polémiquer mais je me dois de faire part de ma position.



Le respect des différences, ce serait le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de ce qui sera mis en commun et de ce… — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) May 14, 2023

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشعلت جدلا في فرنسا بعد إعلانها أن اللاعب رفض المشاركة في المباراة لعدم رغبته بارتداء قميص يحمل ألوان دعم مجتمع المثليين، قبل أن يؤكد اللاعب نفسه ذلك.

المصدر: RT