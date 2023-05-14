شاهد.. مقاتل مفتول العضلات يخنق "الفتى الكبير"

فاز المقاتل البرازيلي، جايلتون ألميدا، على منافسه السورينامي، جيرزينهو روزينسترويك، في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن بطولة " UFC on ABC 4"، للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ونجح ألميدا الملقب بـ"Malhadinho" في خنق منافسه المقاتل السورينامي الملعب بـ"Bigi Boy" في نهاية الجولة الأولى للنزال، الذي جرى في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

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حقق جايلتون ألميدا (31 عاما) انتصاره التاسع عشر، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 15 بالإخضاع و7 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين.

في المقابل، مني جيرزينهو روزينسترويك (35 عاما) بالهزيمة الخامسة في مسيرته الاحترافية، والأولى بالإخضاع حتى الآن، مقابل 13 انتصارا.

المصدر: "championat.com"