الشرطة الروسية تعتقل "حبيب الصغير" في محج قلعة (فيديو)

اعتقلت شرطة مدينة محج قلعة الروسية المدون المعروف وسفير اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" حسب الله محمدوف "حاسبيك"، مع أصدقائه بسبب قواعد المرور.

ونشرت وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية داغستان الروسية، مقطع فيديو عبر قناتها على موقع "تيليغرام" يظهر كيف تعيق السيارات المشاركة في موكب زفاف عملية المرور، وقيام بعضهم بالانجراف "الدريفت" بالسيارات في الشوارع، والسير في الاتجاه المعاكس، وكان حاسبيك في واحدة من هذه السيارات، ومن بين أولئك الذين تم إحضارهم إلى مركز الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "تم نقل جميع المشاركين في (عواطف الزفاف)، كما يسمون هم أنفسهم، إلى مركز الشرطة، وفيما يتعلق بهم، قام موظفو المرور بوزارة الداخلية في داغستان بوضع بروتوكولات إدارية لجميع الانتهاكات".

وعلق المدون حسب الله المعروف بـ"حاسبيك" لاحقا على الحادث عبر صفحته على موقع "إنستغرام"، قائلا: "قررنا أن نضيف القليل من الضجيج. الضجيج الأسود "المفرط" هو أيضا دعاية. لن يحدث هذا مرة أخرى. أيها الناس، نعتذر، لعبنا قليلا، وجاء وقت تحمل المسؤولية".

يذكر أن حسب الله محمدوف الملقب بـ"حاسبيك" أو أيضا "حبيب الصغير" نسبة لمواطنه الشهير حبيب نورمحمدوف بطل "UFC" المعتزل، ولد يوم 7 يوليو 2002 في مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية، وبالرغم من أنه يبلغ من العمر 20 عاما، إلا أنه يبدو كطفل في السابعة من عمره، حيث أنه يعاني من اضطراب وراثي يمنحه مظهرا طفوليا، وكلامه غير مفهوم ويبلغ طوله أقل من متر واحد.

وأكدت تقارير صحفية عديدة أنه يعاني من مرض "GHD" نقص هرمون النمو، وتأتي الإصابة بهذه الحالة النادرة إذا كانت الغدة النخامية في الجسم تفرز كميات غير كافية من هرمون النمو. ويمكن أن يكون "GHD" إما نتيجة خلل وراثي في الغدة النخامية، وفي هذه الحالة يكون الاضطراب موجودا منذ الولادة. كما يمكن أن يكون أيضا بسبب إصابة في الدماغ عانى منها خلال سنوات النمو.

واشتهر حسب الله بمقاطع الفيديوهات الطريفة الخاصة به، والتي تحصد ملايين المشاهدات على منصات "تيك توك" و"إنستغرام"، ليصبح نجما على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، وهو واحد من الوجوه المألوفة في عالم الفنون القتالية المختلطة "MMA"، وأصبح سفيرا لترويج بطولات اتحاد "UFC" للفنون القتال المختلطة، منذ سبتمبر 2022.

المصدر: وسائل إعلام روسية