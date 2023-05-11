مصرع مقاتلة قبل أيام قليلة من نزالها في بطولة "Ignite No Mercy 11"

لقيت لاعبة الفنون القتالية المختلطة "MMA" الأمريكية، شايلي ليب، مصرعها عن عمر ناهز 21 عاما، وذلك في حادث سير على طريق سريع بولاية مينيسوتا.

وقالت الشرطة أن شايلي ليب من كولورادو، لقيت مصرعها في حادث اصطدام بين سيارتين على طريق سريع في مينيسوتا صباح يوم الأحد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن جميع ركاب السيارتين كانوا يرتدون أحزمة الأمان، باستثناء ليب التي توفيت، بينما لم يصب جميع المشاركين الآخرين في الحادث بأذى.

وكان من المقرر أن تخوض شايلي ليب نزالا لها ضمن دورة "Ignite No Mercy 11" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، يوم 20 مايو الجاري.

المصدر: "sportbox.ru"