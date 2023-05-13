شاهد.. سبيزيا يهزم ميلان ويشعل الصراع في قمة وقاع "الكالتشيو"

مني فريق ميلان بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه المتواضع نادي سبيزيا (0-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض كل من، المدافع البولندي بريميسلاف فيسنيفسكي، ولاعب خط الوسط الإيطالي سلفاتور إسبوزيتو، في الدقيقتين (75، و85) على الترتيب.

وتوقف رصيد فريق ميلان عند 61 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، خارج منطقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بينما حقق نادي سبيزيا انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويتقدم للمركز السابع عشر على سلم جدول ترتيب "الكالتشيو"، ليخرج من منطقة شبح الهبوط حتى الآن.

المصدر: RT