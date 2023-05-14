لقطة مميزة.. رد فعل لاعبي ميلان تجاه مشجعيه "الألتراس" بعد الهزيمة (فيديو)

حرص لاعبو فريق ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي على التحدث مع الجماهير، عقب هزيمتهم المفاجئة أمام سبيزيا (0-2) مساء السبت، في الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوجه لاعبو ميلان بقيادة المدير الفني للفريق ستيفانو بيولي بعد المباراة، إلى الجماهير المتواجدة في المدرجات، وتحديدا الجماهير المعروفة باسم "كورفا سود ميلانو- Curva Sud Milano"، والتي تمثل رابطة ألتراس للنادي الإيطالي.

Les ultras du Milan ont demandé des comptes à leurs joueurs après la nouvelle défaite des Rossoneri face à la Spezia. 😡



Sauf surprise, le Milan ne parviendra pas à se qualifier pour la LDC la saison prochaine.



🎥 @btsportfootballpic.twitter.com/b70o5yapa4 — Actu Foot (@ActuFoot_) May 14, 2023

ولم يكتف اللاعبون بالتوجه ناحية الجماهير، بل وقفوا في صمت بينما كان قادة الألتراس يتحدثون معهم بشكل جاد في أمور تخص الفريق الذي عانى من التراجع مؤخرا.

وحرصت الجماهير بعد ذلك على تحية اللاعبين ومؤازرتهم فيما هو قادم، في لقطة مثيرة ومميزة.

وأصدرت مجموعة "كورفا سود" بيانا يدعو جميع المشجعين إلى التجمع في ملعب تدريب ميلانيلو في منتصف نهار الغد.

وجاء في البيان: "منذ عام مضى، اجتمعنا حول فتياننا للاحتفال بإنجاز غير عادي. ما ينتظرنا يوم الثلاثاء هو اختبار أكثر تعقيدا الآن أكثر من أي وقت مضى، دعونا نثبت أننا مشجعو ميلان".

وجاءت خسارة ميلان حامل اللقب، بعد أيام قليلة من هزيمته بهدفين من دون رد أمام جاره اللدود إنتر ميلان، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة الإياب بينهما يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: وكالات