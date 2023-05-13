الروسي روبليف يبدأ بنجاح مشواره في روما (روما)

صعد الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث من بطولة روما للتنس "للماستر" ذات الألف نقطة، المقامة على الملاعب الرملية، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و705 آلاف دولار.

وجاء تأهل روبليف، الذي بدأ غمار البطولة من الدور الثاني مباشرة، على حساب منافسه السلوفاكي أليكس مولتشان، بفوزه عليه بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-3) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعة واحدة و19 دقيقة.

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وسيكون أندريه روبليف (25 عاما) على موعد في الدور الثالث للبطولة، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع اللاعبين الأرجنتيني غاوديو بيلا والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، في وقت لاحق من مساء اليوم السبت أيضا.

المصدر: RT