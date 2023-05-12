أنس جابر تودع روما مبكرا

خرجت النجمة التونسية أنس جابر من الدور الثاني من بطولة روما للتنس "للماسترز - WTA 1000"، المقامة على الملاعب الرملية، والبالغ مجموع جوائزها (3.57) مليون دولار.

وجاء خروج أنس جابر المصنفة سابعة عالميا، على يد منافستها الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (1-6) و(4-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة.

وضربت باولا بادوسا جيلبرت (25 عاما) موعدا في الدور الثالث للبطولة، مع الأوكرانية مارتا كوستيوك التي تغلبت بدورها على الأمريكية كلاير ليو بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-0) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: "russian.rt.com"