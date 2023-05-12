الروسية بافلوتشينكوفا تودع روما

أخفقت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا في اجتياز حاجز الدوري الثاني من بطولة روما للتنس "للماسترز - WTA 1000"، المقامة على الملاعب الرملية، والبالغ مجموع جوائزها (3.57) مليون دولار.

وتعرضت أناستاسيا بافلوتشينكوفا لهزيمة ساحقة أمام منافستها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا، بمجموعتين نظيفتين، وبنتيجة واحدة: (6-0) و(6-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و7 دقائق فقط.

وستكون إيغا شفيونتيك (21 عاما) على موعد في الدور الثالث للبطولة، مع الفائزة من اللقاء الذي سيجمع الأوكرانية ليسيا تسورينكو والأمريكية بيرناردا بيرا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: "russian.rt.com"