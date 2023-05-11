الروسية بلينكوفا تخرج من روما على يد الأوكرانية كالينينا

خرجت اللاعبة الروسية آنا بلينكوفا من الدور الثاني لبطولة روما للتنس "للماسترز - WTA 1000"، والبالغ مجموع جوائزها (3.57) مليون دولار، على يد الأوكرانية أنغيلينا كالينينا.

وتمكنت اللاعبة الأوكرانية المصنفة 47 عالميا، من الفوز على منافستها الروسية بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و26 دقيقىة.

وستكون أنغيلينا كالينينا (26 عاما) على موعد في الدور الثالث للبطولة، مع الفائزة من اللقاء الذي سيجمع الأمريكية صوفيا كينن مع البيلاروسية آرينا سوبولينكو المصنفة ثانية عالميا. المصدر: "russian.rt.com"