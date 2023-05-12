تسديدة "صاروخية" تسفر عن هدف الأسبوع في دوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة، فوز البلجيكي كيفن دين بروين، نجم فريق مانشستر سيتي، بجائزة أفضل هدف، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على موقع "تويتر" مقطع فيديو للأهداف الأربعة المسجلة في مباراتي الدور قبل النهائي "للتشامبيونز ليغ" لاختيار الأفضل من بينها.

وجاء في المركز الأول هدف النجم كيفن دين بروين الذي سجله في شباك مضيفه ريال مدريد (1-1) في المباراة التي جرت على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، بتسديدة قوية "صاروخية" زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

وشغل المركز الثاني هدف البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد، الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي، في نفس المباراة وبطريقة مشابهة، بتسديدة قوية أيضا ومن نفس المكان، ولكن على ارتفاع أكبر.

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وهدف رودريغو، الذي سجله في مرمى ضيفه بايرن ميونخ الألماني (3-0) في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وشهد "الديربي" الإيطالي بين قطبي مدينة ميلانو الكروي، ميلان "الروسونيري" وإنتر ميلان "النيراتزوري"، فوز الأخير بهدفين رائعين من دون رد، وحملا توقيع كل من، المهاجم البوسني إيدين دجيكو، ولاعب خط الوسط الأرمني غينريخ مخيتاريان في الدقيقتين (8، 11) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، واحتلا المركزين الرابع والثالث على الترتيب.

المصدر: twitter/ChampionsLeague