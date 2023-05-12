رسميا.. هالاند يفوز بأول جائزة بالموسم في إنجلترا

حصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في الموسم الكروي الإنجليزي، وذلك برأي رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية "FWA".

وحطم إيرلينغ هالاند العديد من الأرقام القياسية في موسمه الأول مع فريق مانشستر سيتي، أبرزها الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإحرازه 35 هدفا حتى الآن.

وسجل المهاجم النرويجي 51 هدفا في جميع المسابقات حتى الآن، وفاز بنسبة 82 في المائة من تصويت رابطة "FWA"، وهو أكبر هامش انتصار منذ بدء الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح هالاند أول لاعب في مانشستر سيتي يفوز بجائزة لاعب الموسم برأي الكتاب، والتي يتم تقديمها منذ العام 1948، منذ أن نالها قلب الدفاع البرتغالي روبن دياز عن الموسم (2020-2021).

وجاء الإنجليزي بوكايو ساكا جناح فريق أرسنال في المركز الثاني، وتلاه زميله في الفريق النرويجي الآخر مارتن أوديغارد في المرتبة الثالثة.

واكتفى النجم البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، بالمركز الرابع، وتلاه الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الخامس.

أما بالنسبة للسيدات، فقد أصبحت الأسترالية سام كير مهاجمة نادي تشيلسي، أول لاعبة تفوز بجائزة أفضل لاعبة في الموسم برأي الكتاب مرتين متتاليتين.

وحصلت اللاعبة الأسترالية على ضعف عدد الأصوات التي نالتها راشيل دالي نجمة إنجلترا وأستون فيلا، بينما حصلت لاعبة تشيلسي الأخرى لورين جيمس على المركز الثالث.

وسيتسلم هالاند وكير جائزتيهما في فندق "لاندمارك لندن - Landmark Hotel London" يوم الخميس 25 مايو الجاري، في حفل عشاء خاص لأفضل لاعب في الموسم، بمناسبة الذكرى 75 للجائزة، والتي فاز بها السير ستانلي ماثيوز لأول مرة في العام 1948.

وقال هالاند في تصريحات للرابطة: "الفوز بجائزة كتاب كرة القدم في موسمي الأول بكرة القدم الإنجليزية شرف لي، أحاول كل يوم أن أكون في أفضل حالاتي، وأن يتم الاعتراف بي على هذا النحو يعني الكثير بالنسبة لي".

وأضاف: "لقد أحببت الوقت الذي أمضيته في سيتي حتى الآن، زملائي في الفريق رائعون، وهم يوفرون لي الفرص لتسجيل الأهداف، أريد أن أشكرهم جميعا، لأنني لم أكن لأفوز بهذه الجائزة بدونهم".

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وتابع: "أنا أيضا مدين بالكثير لبيب (غوارديولا) والطاقم الذي يقف خلف الفريق هنا في السيتي، لقد كان الجميع جيدا معي منذ أن جئت إلى هنا، ولم أعمل أبدا مع مثل محترفين كهؤلاء، شكرا لكل من صوت لي. إنه لشرف حقيقي أن أفوز بهذه الجائزة. الآن أركز على ضمان إنهاء الموسم بأكبر قوة ممكنة ومساعدة السيتي في الفوز بالألقاب".

وتوجد في إنجلترا جائزتان فرديتان رئيسيتان للموسم الكروي، واحدة تقدم عن طريق رابطة الكتاب، والثانية الأكثر أهمية عن طريق رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم.

يذكر أن إيرلينغ هالاند (22 عاما) انضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات