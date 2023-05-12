كلوب يدافع عن محمد صلاح في صراعه ضد "المدمر" هالاند

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن رقم نجمه محمد صلاح كأكثر اللاعبين تسجيلا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي سيظل خالدا في ذاكرة الجماهير، حتى بعد تحطيمه من قبل إيرلينغ هالاند.

وحقق النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا في موسمه الأول مع ليفربول (2017-2018) بإحرازه 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، ليصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في نسخة واحدة للدوري من 38 مباراة، إلا أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجح في تحطيم رقم "الفرعون" في الموسم الحالي، بوصوله إلى 35 هدفا بقميص مانشستر سيتي، حتى الآن.

كما حصل هالاند اليوم الجمعة، على جائزة رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية لأفضل لاعب في العام 2023، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أبريل الماضي.

بينما حطم محمد صلاح (30 عاما) عدة أرقام مهمة، آخرها احتلاله المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ بواقع 186 هدفا بالتساوي مع أسطورة "الريدز" ستيفن جيرارد.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، المكرس لمباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي: "تحطيم هالاند لرقم صلاح القياسي؟، رقم صلاح سيظل خالدا على الأقل في ذاكرتنا نحن مشجعو ليفربول".

وأضاف: "صلاح سيعتزل كواحد من عظماء اللعبة ولا يزال أمامه عدة سنوات للتألق وتحسين أرقامه".

وتابع المدرب الألماني: "في موسمي الأول هنا حقق ليستر سيتي لقب الدوري في واحدة من القصص الاستثنائية، الآن الوضع مختلف تماما وهم يكافحون من أجل الهروب من الهبوط".

وأردف: "أتوقع مباراة صعبة للغاية أمام ليستر وعلينا أن نكون جاهزين لذلك، إنهم في حاجة لكل النقاط التي بإمكانهم الحصول عليها".

وأتم كلوب: "ليفربول لا يزال ناديا كبيرا وجذابا للكثير من اللاعبين ولا يوجد لديّ شك في ذلك، لكن إتمام الصفقات يبدو أصعب إذا لم نكن نلعب في دوري أبطال أوروبا".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ويحل ليفربول ضيفا على نادي ليستر سيتي، يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 62 نقطة، وينافس على الدخول في المربع الذهبي لحصد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما يشغل نادي ليستر المركز الثامن عشر على سلم الترتيب، أول مراكز الهبوط، برصيد 30 نقطة.

المصدر: وكالات