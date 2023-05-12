الليلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الترجي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي المصري ضيفا على نظيره الترجي التونسي اليوم الجمعة، في ذهاب الدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسيحتضن الملعب الأولمبي حمادي العقربي "رادس" القمة العربية، عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الأهلي هذه المباراة منتشيا بتتويجه بلقب السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، عقب فوزه على بيراميدز بهدف التونسي علي معلول، في مباراة أقيمت على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في دولة الإمارات.

من جهة أخرى، يستعد الترجي لاستقبال الأهلي وسط عاصفة من المشاكل والأزمات، أبرزها الإصابات والقرار الأخير الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيكون الترجي محروما من جماهيره بسبب العقوبة المسلطة عليه من قبل "كاف"، على أثر الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب الدور ربع النهائي.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني من تلك المباراة لمدة 40 دقيقة، إثر أعمال شغب، لتضطر الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع في الجماهير.

وعلى أثر ذلك قرر الاتحاد الإفريقي حرمان الترجي من جماهيره لمدة 4 مباريات بيتية، اثنان منها مع وقف التنفيذ.

وإضافة إلى ذلك، فاقم معز بن شريفية، حارس مرمى الترجي، من أزمة الإصابات التي تضرب فريقه، بعد تأكد غيابه عن مواجهة الأهلي.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن بن شريفية انضم لقائمة من الغيابات ضمت زملاءه غيلان الشلالي، وحمدو الهوني، ورياض بن عياد، ومحمد أبو الرازق شرارة.

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وسيقود المباراة تحكيميا الكيني بيتر كاماكو، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وغيلبرت شيرويوت من كينيا، وسيكون الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، بينما سيتواجد الجزائري مصطفى غربال في غرفة تقنية الفيديو "فار"، ويساعده مقرن جوراري.

تشكيلة الترجي المتوقعة:

حراسة المرمى: الصدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين بن حميدة – محمد أمين توغاي – ياسين مرياح.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – صابر بوغرين.

خط الهجوم: معتز الزدام – محمد علي بن حمودة – رشاد العرفاوي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – محمد عبد المنعم – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أليو ديانغ

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – حسين الشحات – بيرسي تاو.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في 20 مباراة، 18 منها في دوري أبطال إفريقيا، واثنتان في الكونفدرالية الإفريقية.

وفي دوري الأبطال، ينحاز التاريخ إلى الأهلي الذي فاز في 9 مباريات، بينما فعل الترجي ذلك في 3 منها، واحتكم الفريقان لنتيجة التعادل 6 مرات.

يذكر أن الأهلي المصري يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا بواقع 10 بطولات، فيما توج الترجي التونسي باللقب 4 مرات.

المصدر: "وكالات"