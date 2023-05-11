صدامات عربية مثيرة في قرعة كأس آسيا 2023

أسفرت قرعة كأس آسيا 2024 التي سحبت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، عن مواجهات مثيرة للمنتخبات العربية.

وجاءت قرعة دور المجموعات على النحو التالي، حسبما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجاكيستان، لبنان

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين

المجموعة الرابعة: اليابان، العراق، فيتنام، إندونيسيا

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين

المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، عمان، قيرغيزستان

وتم توزيع 24 منتخبا التي تأهلت إلى النهائيات على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتم اعتماد أصحاب المقاعد الأولى في المجموعات وفقا لتصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يتصدره المنتخب الياباني في الوقت الحالي.

ويتأهل إلى الدور الثاني المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات هي الأفضل بين أصحاب المركز الثالث.

وتبدأ الأدوار الإقصائية بمشاركة 16 منتخبا، ويتم إقامة باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب.

المصدر: RT