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الدوري الأوروبي.. "الذئاب" تروّض "الأسود" في "جحيم" الأولمبيكو

الرياضة

الدوري الأوروبي..
AFP /Alberto PIZZOLI
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حقق نادي روما فوزا صعبا على ضيفه باير ليفركوزن الألماني (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين فريق العاصمة الإيطالية "الذئاب" بالفضل في انتصاره للاعب خط الوسط الشاب إدواردو بوفي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي يحتضنه ملعب الأولمبيكو.

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وسيحتاج فريق روما للتأهل إلى نهائي "يوروبا ليغ" للتعادل فقط وبأي نتيجة، عندما يحل ضيفا على نادي باير ليفركوزن، في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل، على ملعبه "باي أرينا".

وسيلعب المتأهل من هذه المواجهة، في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، مع الفائز من مواجهة الفريق الإيطالي الآخر يوفنتوس وإشبيلية الإسباني، اللذين تعادلا (1-1) على ملعب أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية.

المصدر: RT 

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