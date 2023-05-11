الدوري الأوروبي.. صراع "الذئاب" و"الأسود" على ملعب الأولمبيكو

يحتضن ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما مساء اليوم الخميس، اللقاء المرتقب بين فريقها روما وضيفه باير ليفركوزن الألماني، في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر (38 عاما) صافرة بداية هذا اللقاء الهام، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ البرتغالي جوزيه مورينيو (60 عاما) المدير الفني لنادي روما "الذئاب" بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الألماني:

1- روي باتريسيو

4- بريان كريستانتي

23- جيانلوكا مانشيني

3- إبانيز دا سيلفا

19- شيليك

52- إدواردو بوفي

8- نيمانيا ماتيتش

37- ليوناردو سبينازولا

11- أندريا بيللوتي

9- تامي أبراهام

7- لورينزو بيليغريني.

بينما اختار الإسباني تشابي ألونسو (41 عاما) المدير الفني لنادي باير ليفركوزن، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "ذئاب" روما:

1- لوكاش غراديتسكي

3- بييرو هينكابي

4- جوناتان غلاو تاه

6- أوديلون كوسونو

8- روبرت أندريتش

12- إدموند تابسوبا

19- موسى ديابي

23- آدم غلوجيك

25- ازيكويل بالاسيوس

27- فلوريان فيرتز

30- جيريمي فريمبونغ.

وسيلعب المتأهل من هذه المواجهة، في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، مع الفائز من مواجهة الفريق الإيطالي الآخر يوفنتوس وإشبيلية الإسباني.

المصدر: RT