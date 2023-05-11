إشبيلية يحل ضيفا ثقيلا على "السيدة العجوز" اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس، صوب ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو الإيطالية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين فريق يوفنتوس وضيفه إشبيلية الإسباني.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الألماني دانيال زيبرت (39 عاما) صافرة بداية هذه المباراة الهامة ضمن ذهاب الدوري قبل النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي ماسيمليانو أليغري (55 عاما) المدير الفني لنادي يوفنتوس "السيدة العجوز" بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الإسباني:

لحراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - أليكس ساندرو

خط الوسط: خوان كوادرادو - ميريتي - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - كوستيتش

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - فلاهوفيتش.

بينما اختار الإسباني خوسيه لويس مينديليبار (62 عاما) المدير الفني لنادي إشبيلية، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الإيطالي:

13- ياسين بونو

16- خيسوس نافاس

44- لويك بادي

6- جوديلي

19- أكونا

20- فيرناندو

10- إيفان راكيتيتش

21- أوليفر توريس

55- أوكامبوس

25- بريان خيل

15- يوسف النصيري.

يذكر أن المتأهل من هذه المواجهة سيلعب، في نهائي البطولة القارية "يوروبا ليغ"، مع الفائز من مواجهة الفريق الإيطالي الآخر روما وباير ليفركوزن الألماني.

المصدر: RT