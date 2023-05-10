في الدوحة.. حرمان المشجعين الروس من حضور بطولة العالم للجودو بسبب "شرائط القديس جاورجيوس"

طلب منظمو بطولة العالم للجودو التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، المشجعين الروس الذين حضروا المنافسة حاملين شرائط القديس جاورجيوس على ملابسهم، مغادرة مدرجات البطولة.

وجاء ذلك حسبما أفاد ممثل الاتحاد الدولي للجودو لموقع "إينسايد ذي غيمز" اليوم الأربعاء.

وقال ممثل الاتحاد الدولي للجودو: "طلب المنظمون إزالة هذه الأشياء (شرائط القديس جاورجيوس)، لكنهم رفضوا القيام بذلك".

مضيفا: "لذلك طلب منهم مغادرة المدرجات ولن يتمكنوا من حضور المسابقات بعد ذلك".

يذكر أن الدوحة تستضيف بطولة العالم للجودو خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو الجاري.

وقررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو، في 29 أبريل، السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة في البطولات، التي تقام تحت رعاية المنظمة، بوضع محايد.

وتعد شرائط القديس جاورجيوس (جيورجي)، رمز المجد العسكري والبسالة والرجولة ورمز النصر، وباتت في الأعوام الأخيرة رمزا لذكرى التاريخ العظيم وأبطاله.

ويعني اللون البرتقالي اللهب الناتج عن إطلاق نيران البنادق والمدافع. أما اللون الأسود فيعني البارود والدخان الذي يرافق إطلاق النيران.

وكان هذا الشريط يزين وسام صليب "جاورجيوس" الذي كان يمنح لجنود وضباط الجيش القيصري الأمبراطوري الذين أظهروا نماذج من الشجاعة والبطولة في الحروب من أجل الدفاع عن الوطن.

وفي الحقبة السوفيتية تم تزيين وسام المجد بهذا الشريط الأسطوري.

وأصبح هذا الشريط من مظاهر الاحتفالات بذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)، التي تقام في شوارع وميادين العاصمة موسكو وغيرها من المدن الروسية، ليصبح بذلك أحد أهم الرموز الوطنية الروسية.

المصدر: "وكالة "تاس"