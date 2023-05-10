بطولة العالم للجودو في الدوحة.. مسؤول روسي يعلق على استبعاد مشجعين من المدرجات

صرح رئيس الاتحاد الروسي للجودو، سيرغي سولوفيتشيك، بأن منظمي بطولة العالم للجودو في قطر، لهم الحق في إبعاد المتفرجين حاملي شرائط القديس جاورجيوس على ملابسهم من المدرجات.

وطلب منظمو بطولة العالم للجودو التي تقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، المشجعين الروس الذين حضروا المنافسة حاملين شرائط القديس جاورجيوس على ملابسهم، مغادرة مدرجات البطولة.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن سيرغي سولوفيتشيك، قوله: "حضر المشجعون كما يريدون. ولكن هناك لوائح للجنة الأولمبية الدولية تقضي بعدم وجود أي رموز (متعلقة بروسيا وبيلاروس) على أراضي المنشآت الرياضية. ويحق للمنظمين تطبيق تلك اللوائح".

وشدد رئيس الاتحاد الروسي للجودو على أن الشيء الرئيسي هو أن الاتحاد الدولي للجودو سمح للروس بالمنافسة، بقوله: "هذا مهم. لم أي يحدث شيء، ولا ضير في حضور شخص ما برموز، ولم يسمح لشخص ما. المنظمون لديهم الحق في القيام بذلك لأن لديهم لوائح اللجنة الأولمبية الدولية".

يذكر أن لاعبي الجودو الروس يتنافسون في بطولة العالم بالدوحة في وضع محايد.

المصدر: "russian.rt.com"