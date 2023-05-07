الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواصل الضغط على سيتي بفوز ثمين على نيوكاسل

واصل أرسنال ضغطه على مانشستر سيتي المتصدر وأنعش آماله في الظفر بلقبه الأول منذ 2004، عندما عاد بفوز ثمين من أرض مضيفه نيوكاسل 2-0 الأحد، في المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وسجل القائد لاعب الوسط الدولي النرويجي مارتن أوديغارد، ومدافع نيوكاسل، الدولي السويسري فابيان شار بالخطأ في مرمى فريقه، هدفي أرسنال في الدقيقتين 14، و71.

وعزز أرسنال موقعه في المركز الثاني بفوزه الثاني تواليا والـ25 هذا الموسم برصيد 81 نقطة، فأعاد الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين مانشستر سيتي المتصدر والفائز على ليدز يونايتد 2-1 السبت في افتتاح المرحلة.

ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة أمام برايتون ستقام في 24 مايو الحالي.

في المقابل، مني نيوكاسل بخسارته الخامسة فقط هذا الموسم والثانية على أرضه بعد الأولى أمام ليفربول 0-2 أيضا في 18 فبراير الماضي، فتجمد رصيده عند 65 نقطة وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز مانشستر يونايتد على مضيفه وست هام يونايتد لاحقا.

المصدر: وكالات