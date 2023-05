شاهد.. غوارديولا ينفعل بشدة في وجه هالاند (فيديو)

انفعل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بشدة في وجه مهاجم فريقه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، خلال المباراة التي جمعت "السيتي" وضيفه ليدز يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وعاتب غوارديولا نجم فريقه هالاند لعدم تسديده ضربة الجزاء رغم أنه هو المكلف بالتسديد وتركها لزميله إلكاي غوندوغان لكي يسجل "هاتريك"، لكن الألماني أهدرها ثم قلص ليدز الفارق 1-2.

لحظة غضب بيب غوارديولا من هالاند بسبب السماح لـ غوندوغان بتنفيذ ركلة الجزاء. pic.twitter.com/UbKUPtjWgg — سُعود (@iiSaud9_) May 6, 2023

والتقطت عدسات الكاميرات انفعال غوارديولا على هالاند حيث بدا واضحا حديثه له بالإنجليزية، قائلا: "You have to take it" (كان عليك أن تسددها أنت).

Pep to Haaland “You have to take it” 😂 pic.twitter.com/Hv4wyKhky6 — The Pep (@GuardiolaTweets) May 6, 2023

💭 Seems Pep Guardiola captained Haaland in his FPL team.



pic.twitter.com/J9zr9Os9yb — Barça Spaces (@BarcaSpaces) May 6, 2023

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة، عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط من أقرب منافسيه أرسنال، بينما تجمد رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز الـ17.

المصدر: سكاي سبورتس