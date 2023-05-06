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شاهد.. غوارديولا ينفعل بشدة في وجه هالاند (فيديو)

الرياضة

شاهد.. غوارديولا ينفعل بشدة في وجه هالاند (فيديو)
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انفعل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بشدة في وجه مهاجم فريقه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، خلال المباراة التي جمعت "السيتي" وضيفه ليدز يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وعاتب غوارديولا نجم فريقه هالاند لعدم تسديده ضربة الجزاء رغم أنه هو المكلف بالتسديد وتركها لزميله إلكاي غوندوغان لكي يسجل "هاتريك"، لكن الألماني أهدرها ثم قلص ليدز الفارق 1-2.

والتقطت عدسات الكاميرات انفعال غوارديولا على هالاند حيث بدا واضحا حديثه له بالإنجليزية، قائلا: "You have to take it" (كان عليك أن تسددها أنت).

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة، عزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط من أقرب منافسيه أرسنال، بينما تجمد رصيد ليدز عند 30 نقطة في المركز الـ17.

المصدر: سكاي سبورتس

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