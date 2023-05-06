 
مباشر

صلاح يحقق أفضل رقم تهديفي في تاريخ ليفربول الممتد لـ131 عاما (فيديو)

الرياضة

صلاح يحقق أفضل رقم تهديفي في تاريخ ليفربول الممتد لـ131 عاما (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9gj

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم لفريقه ليفربول في شباك برينتفورد 1-0، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 13 من متابعة لتمريرة زميله فيرغيل فان دايك.

وذكرت شبكة "أويتا"، المختصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن صلاح بهدفه في شباك برينتفورد، أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول الممتد لـ131 عاما، يسجل في تسع مباريات متتالية على أرضه (ملعب أنفيلد) في جميع المسابقات.

وأضافت أن هذا الهدف هو رقم 100 لصلاح مع ليفربول في ملعب "أنفيلد".

المصدر: "أوبتا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا