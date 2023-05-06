صلاح يحقق أفضل رقم تهديفي في تاريخ ليفربول الممتد لـ131 عاما (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم لفريقه ليفربول في شباك برينتفورد 1-0، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 13 من متابعة لتمريرة زميله فيرغيل فان دايك.

SALAH 1-0



What a goal! pic.twitter.com/MVAlV1KGmN — Viktor Fagerström (@ViktorFagerLFC) May 6, 2023

GOAL | Liverpool 1-0 Brentford | Mohamed Salahpic.twitter.com/XJteJQZxLy — VAR Tático (@vartatico) May 6, 2023

وذكرت شبكة "أويتا"، المختصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن صلاح بهدفه في شباك برينتفورد، أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول الممتد لـ131 عاما، يسجل في تسع مباريات متتالية على أرضه (ملعب أنفيلد) في جميع المسابقات.

100 - Mohamed Salah has become the first player in @LFC history to score in nine consecutive home appearances in all competitions, while his opener against Brentford was his 100th goal for the Reds at Anfield. Kopite. #LIVBRE — OptaJoe (@OptaJoe) May 6, 2023

وأضافت أن هذا الهدف هو رقم 100 لصلاح مع ليفربول في ملعب "أنفيلد".

المصدر: "أوبتا"