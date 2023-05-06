موعد مواجهة الجزائر والمغرب في ربع نهائي كأس إفريقيا للناشئين

تأكد بشكل رسمي مواجهة المنتخب المغربي لنظيره الجزائري في ربع نهائي بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم للناشئين أقل من 17 عاما المقامة حاليا في الجزائر.

ومن المنتظر أن تقام مواجهة الجزائر والمغرب الأربعاء المقبل انطلاقا من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وفقا لبرنامج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المعلن سلفا بشأن المسابقة.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما حجز المنتخب المغربي مقعده في دور الثمانية بتصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط مع مباراة متبقية سيخوضها ضد زامبيا في وقت لاحق اليوم.

المصدر: هسبريس