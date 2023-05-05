بمقطع فيديو.. ميسي يرد بشكل رسمي على قرار إيقافه ويبرر موقفه

اعتذر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قيامه برحلة إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على تصريح من إدارة فريقه باريس سان جيرمان، مما أدى إلى إيقافه من قبل النادي الفرنسي.

وكان ميسي قد غادر العاصمة الفرنسية باريس الاثنين الماضي، بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام لوريان بالدوري الفرنسي، ليتجه إلى السعودية باعتباره سفيرا للسياحة في المملكة.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية، خلال الأيام الماضية، أنباء عن فرض عقوبة الإيقاف لأسبوعين ضد ميسي، سواء عن المشاركة في التدريبات أو المباريات، مع خصم راتبه خلال تلك الفترة، وذلك بسب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن من النادي الباريسي.

ورد النجم الأرجنتيني على العقوبة الصادرة بحقه بالاعتذار للنادي وزملائه، قائلا في بث على وسائل التواصل الاجتماعي: "اعتقدت أننا سنحصل على يوم عطلة بعد المباراة (التي خسرها باريس سان جيرمان أمام لوريان 1-3 الأحد الماضي في الدوري الفرنسي) كما هو الحال دائما".

🚨 La vidéo des excuses de Lionel Messi. pic.twitter.com/0XoWOTM2mw — RMC Sport (@RMCsport) May 5, 2023

وأضاف "كان لدي رحلة منظمة بالفعل ولم أستطع إلغاءها".

وأتم "أعتذر لزملائي بالفريق وأنتظر ما يريد النادي فعله معي".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة تروا بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة 34 من منافسات الدوري الفرنسي.

المصدر: RMC Sport