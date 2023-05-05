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مصرع شخص وإصابة 7 في احتفالات جماهير نابولي

الرياضة

مصرع شخص وإصابة 7 في احتفالات جماهير نابولي
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لقي شاب يبلغ 26 عاما، مصرعه، فجر الخميس، إثر تلقيه طلقات نارية خلال الاحتفالات بفوز نابولي بالدوري الإيطالي، والتي خلفت 7 مصابين حتى الآن.

وتم نقل الشاب إلى المستشفى، حيث توفي بعد تلقيه أعيرة نارية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

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وأصيب 3 مشجعين آخرين بطلقات نارية في ساحة جاريبالدي، القريبة من المحطة المركزية بالمدينة.

كما جرى نقل 3 مشجعين للمستشفى، نتيجة تعرضهم لإصابات ناجمة عن إطلاق شماريخ.

وتوج نابولي بطلا للدوري الإيطالي، قبل 5 جولات من نهاية الموسم، ليصبح أول فريق أوروبي يتوج باللقب رسميا في الدوريات الخمس الكبرى.

ويعد هذا اللقب هو الثالث في تاريخ نابولي، والأول منذ عام 1990 خلال حقبة الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

المصدر: "وكالات"

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