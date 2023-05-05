بعد نهاية عهد يوفنتوس الخارق.. "اليوفي" يهنئ نابولي برسالة ساخرة

كسر نابولي قبضة يوفنتوس "السيدة العجوز" على اللقب والتي استمرت لـ9 سنوات متتالية، بعد تتويجه بطلا للدوري الإيطالي من جديد.

وفاز نابولي بلقب الاسكوديتو، عقب تعادله مع مضيفه أودينيزي، 1-1 في المباراة التي جمعتهما الخميس بملعب "الفريولي"، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

ويعد هذا اللقب هو الثالث في تاريخ نابولي، والأول منذ عام 1990 خلال حقبة الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا.

وعقب نهاية المباراة وتتويج نابولي باللقب، وجه نادي يوفنتوس التهنئة لمنافسه برسالة تحمل حالة من السخرية.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄



Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

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وكتب يوفنتوس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نظرا للعديد من الإطراءات التي تلقيناها على مر السنين، لم نستطع منع أنفسنا.. نهنئ نابولي على الفوز بالاسكوديتو للمرة الثالثة!".



وذكر موقع "توتوميركاتو ويب" الإيطالي، أن يوفنتوس وجه تهنئته لنابولي برسالة تحمل بعض السخرية، نظرا لأن اليوفي خلال تتويجه باللقب لـ9 مرات متتالية، لم يتلق التهنئة من خصومه.

يذكر أن نابولي نال اللقب رسميا قبل 5 جولات من نهاية الموسم، سائرا على خطى إنتر ويوفنتوس عامي 2007 و2019.





المصدر: "وكالات"