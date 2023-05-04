هالاند عن رقمه القياسي: ضربوني بقوة على ظهري

يواصل النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تحطيم الأرقام القياسية في إنجلترا بأهدافه الغزيرة لكنه مستعد للتخلي عن هذه الأهداف ومقايضتها بهدف أكبر لفريقه هو تحقيق الثلاثية.

وسجل هالاند في فوزهم على وست هام 3-0، أمس الأربعاء، هدفه رقم 51 في الموسم بكل المسابقات وهدفه رقم 35 في الدوري الإنجليزي ليحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالبريمييرليغ.

ورد هالاند بتلقائية على سؤال لقناة "سكاي سبورت" عقب المباراة عما إن كان مستعدا ليقايض أهدافه بالثلاثية بكلمة "نعم".

وتابع: "الكل يعلم أن حدوث ذلك ممكنا لكن لا يمكننا التفكير في نهائي كأس الاتحاد الآن ونحن سنلاقي ليدز خلال 3 أيام".

ولدى مانشستر سيتي فرصة الفوز بالثلاثية "الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا"، فكأس الاتحاد سيواجه في نهايته جاره مانشستر يونايتد، أما دوري الأبطال فسيلتقي في نصف النهائي مع ريال مدريد حامل لقب البطولة التي لم يرفعها السيتي من قبل.

AFP

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ونظم لاعبو مانشستر سيتي، ممرا شرفيا لزميلهم في الفريق، هالاند بعد تحقيقه الرقم القياسي الخاص بأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد البريميرليغ.

وعلق هالاند: "الفوز بالمباراة هو الأهم، الممر الشرفي كان مؤلما، ضربوني بقوة على ظهري".

وسيكون لدى هالاند فرصة تحطيم رقم آخر لديكسي دين، هداف إنجلترا التاريخي في الدوري برصيد 63 هدفا في موسم واحد، أي عليه تسجيل 12 هدفا.

لكنه أمر لا يفكر فيه هالاند كثيرا: "لا أفكر في هذا الآن، لا يمكننا الحديث طوال الوقت عن الأرقام القياسية وإلا سأكون مجنونا".

وتابع اللاعب النرويجي الشاب البالغ 22 سنة: "سأذهب إلى منزلي وألعب بعض ألعاب الفيديو وأتناول الطعام وأنام، هذه حياتي".

المصدر: goal