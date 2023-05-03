هالاند يحطم الرقم القياسي "المطلق" في الدوري الإنجليزي

انفرد إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي بالرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف المسجل في موسم واحد في الدوري الإنجليزي، بتسجيله هدفه الـ35 أمام وست هام في مباراة مؤجلة من المرحلة 28.

وسجل العملاق النرويجي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71 بعد تمريرة من جاك غريليش، محطما الرقم السابق الذي سجله في موسم من 42 مرحلة عوضا عن الصيغة الحالية (38) كل من أندي كول مع نيوكاسل موسم 1993-1994، وآلن شيرر مع بلاكبيرن في الموسم التالي (34 هدفا لكل منهما).

ولم يحتج هالاند سوى إلى 31 مباراة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه.

وما زال هالاند بعيدا عن الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في الدوري الإنجليزي في جميع العصور الذي حققه مهاجم إيفرتون الأسطوري ديكسي دين مع 60 هدفا في موسم 1927-1928 (42 مرحلة).

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة مان سيتي وضيفه وست هام انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.

المصدر: وكالات