جماهير باريس سان جيرمان تهاجم ميسي أمام مقر النادي وتطالب بطرده (فيديو)

شنت جماهير باريس سان جيرمان هجوما لاذعا ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق، وطالبت بطرده من الفريق الأول لكرة القدم، بعد سفره إلى السعودية بدون إذن.

ونشرت مواقع فرنسية وعالمية، فيديو لجماهير سان جيرمان الغاضية خارج مقر تدريبات النادي، وطالبت بطرد ميسي خارج النادي، بعد غيابه عن تدريب اليوم.

ورددت الجماهير هتافات ضد ميسي قائلة: "لقد سئمنا من المرتزقة، علينا طرد ميسي".

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وهاجمت الجماهير أيضا، مهاجم الفريق، البرازيلي نيمار، ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي وطالبت بطردهما أيضا.

وكانت وسائل إعلام فرنسية، أكدت أمس الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان قرر توقيف ميسي لأسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن من النادي الفرنسي.

وسافر ميسي إلى السعودية الاثنين الماضي، غداة الهزيمة المفاجئة لسان جيرمان في عقر داره أمام ضيفه لوريان 1-3 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وبسبب هذه العقوبة، سيغيب ميسي عن مباراتي سان جيرمان أمام تروا وأجاكسيو في الجولتين المقبلتين للدوري الفرنسي.

وينتهي تعاقد ميسي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2023، ويقال إنه رفض تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، وهو بصدد العودة مجددا إلى صفوف فريقه السابق برشلونة.

المصدر: مواقع التواصل