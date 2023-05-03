غوارديولا يعلق على مقارنة هالاند بميسي

اعتبر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن مقارنة هداف فريقه إرلينغ هالاند مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي مضرة باللاعب النرويجي الشاب.

ويقدم هالاند (22 عاما) مستوى رائعا مع مان سيتي هذا الموسم، وهو بحاجة لهدف للانفراد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد ضمن البريميرليغ بنظامها المتبع منذ 1992.

وبتسجيله في مرمى فولهام الأحد الماضي (2-1)، رفع هالاند رصيده إلى 34 هدفا هذا الموسم بالتساوي مع الرقم القياسي المشترك بين ألن شيرر (1995 مع بلاكبيرن) وأندي كول (1994 مع نيوكاسل يونايتد).

وفيما رفع هالاند رصيده إلى 50 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قارن البعض إنجازه بما حققه ميسي في موسم 2012 مع برشلونة عندما سجل 73 هدفا تحت إشراف غوارديولا.

ولكن غوارديولا سحب فتيل المقارنات بقوله "لا أحد يقارن بميسي. لن يساعد ذلك إرلينغ. ميسي هو اللاعب الأكثر كمالا الذي شاهدته في حياتي من حيث الرؤية، المراوغات، التمرير، القدرة التنافسية، من بين عدة أشياء صعبة".

وأضاف غوارديولا الذي أشرف على ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات: "آمل في أن يقترب إرلينغ من ليو، سيكون ذلك رائعا له ولنا، لكنني لا أساعد أحدا على مقارنتهما".

ولا يزال أمام هالاند العديد من المباريات لتعزيز رصيده التهديفي، إذ يبقى لفريقه 6 مباريات في الدوري، مباراتان على الأقل في دوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، ويلاقي جاره اللدود مانشستر يونايتد في نهائي الكأس المحلية مطلع يونيو المقبل.

المصدر: وكالات