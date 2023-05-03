دروغبا يتضامن مع ضحايا السودان

تضامن النجم السابق للكرة العاجية ديدييه دروغبا مع ضحايا الحرب التي اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكتب دروغبا عبر صفحته الخاصة في "إنستغرام": "منذ بداية الحرب في السودان وأنا أفكر في أخواتي وإخواني السودانيين، زيارتي الوحيدة للسودان كانت بذكريات لن تنسى إذ عدنا ببطاقة التأهل لكأس العالم. دعواتنا لمن فقد حياته ولمن يكافح في ظل هذه الحرب".

مضيفا: "سئمت إفريقيا من هذه الحروب، جيلنا سئم الحروب وجاء الوقت لبناء بلداننا في سلام من أجل تنمية صحية وفضاء يسمح لشبابنا بأن ينشأ في سلام".

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وأسفر القتال في السودان عن مقتل أكثر من 500 شخص، وتسبب في فرار نحو 100 ألف آخرين عبر الحدود بناء على الأمم المتحدة.

يذكر أن دروغبا اعتزل كرة القدم عام 2018 بعد أن صال وجال في العديد من الدوريات العالمية، وكانت أبرز تجاربه مع تشيلسي الإنجليزي الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012، ولقب "البريميرليغ" 4 مرات.

واختير دروغبا أفضل لاعب في القارة السمراء مرتين عامي 2006 و2009.

وقامت منظمة الصحة العالمية بتعيين أسطورة كرة القدم الإيفوارية البالغ 45 عاما، سفيرا للمنظمة للنوايا الحسنة للرياضة والصحة عام 2021.

المصدر:instagram/didierdrogba