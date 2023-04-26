على خطى الهلال.. المريخ السوداني يعلن إجلاء محترفيه وجهازه الفني إلى أسوان

أعلن المريخ السوداني وصول لاعبيه الأجانب وجهازه الفني بقيادة هيرون ريكاردو إلى مدينة أسوان بعد عملية الإجلاء تمهيدا لعودتهم للبرازيل بسبب الأوضاع الأمنية السيئة الحالية في السودان.

ونشر نادي المريخ بيانا رسميا، أكد خلاله أن عملية الإجلاء أسفرت على وصول الجهاز الفني البرازيلي للفريق، واللاعبين أليكس دا سيلفا، باولو سيرجيو، ماتيوس كوتيلو، سيرجيو رافائيل، برايان إدينسون، ايريك كمبالي وسليمانو فاتاو إلى أسوان.

وأوضح البيان أن عملية الإجلاء جاءت عبر الطريق البري بين مصر والسودان، بعد التنسيق بين السفارة البرازيلية في القاهرة وقنصلية البرازيل في السودان.

وبحسب البيان، فإن الساعات المقبلة ستشهد سفر برايان أدينسون، إيريك كمبالي وسليمانو فاتاو من القاهرة إلى بلدانهم.

وكان نادي الهلال السوداني أعلن أيضا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن أفراد الجهاز الفني بالكامل بقيادة فلوران إيبينجي رحلوا إلى فرنسا.

المصدر: facebook/Al-Merrikh-SC