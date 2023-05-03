"خدعة من ناصر الخليفي"؟!.. من المخطئ في أزمة ميسي وباريس سان جيرمان؟

كشف الصحفي مارتن أرفييلو، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حصل على إذن من إدارة نادي باريس سان جيرمان من أجل السفر إلى السعودية.

وأوقفت إدارة النادي الباريسي نجمها الأرجنتيني لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية دون إذن النادي، على أن يتم خصم هذه المدة من راتبه ومنعه من دخول النادي أو المشاركة في التدريبات.

وقال أرفييلو، الذي يعمل في شبكة ESPN إن "ميسي حصل على إذن من الإدارة وتم إعطاؤه الموافقة للذهاب وبعد إقلاع طائرة ميسي إلى السعودية قرر باريس تغيير الخطط واستدعى اللاعبين لجلسة تدريب".

وكتب الصحفي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حتى الآن لم يبلغ أحد بالعقوبة لميسي، وطلب ليو من باريس سان جيرمان الإذن بالسفر بسبب وجود أيام عطلة".

وتابع: "إذا تم فرض هذه العقوبة بشكل رسمي فسيكون هذا هو الوداع المتوقع، ميسي محترف مثالي".

Por ahora, a Messi nadie le comunicó una sanción, de la cual hablan los medios. Leo pidió permiso al PSG para viajar porque había días libres. Con Messi en vuelo, cambiaron y hubo práctica.

Si se diera la sanción, será el adiós anticipado. Messi es un profesional ejemplar. pic.twitter.com/njmBescFU4 — Martin Arevalo (@arevalo_martin) May 2, 2023

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وسافر ميسي إلى السعودية الاثنين الماضي، عقب الخسارة المفاجئة لسان جيرمان في عقر داره أمام ضيفه لوريان 1-3 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وبسبب هذه العقوبة، سيغيب ميسي عن مباراتي سان جيرمان أمام تروا وأجاكسيو في الجولتين المقبلتين للدوري الفرنسي.

وينتهي تعاقد ميسي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2023، ويقال إنه رفض تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، وبصدد العودة مجددا إلى صفوف فريقه السابق برشلونة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية عينت ميسي سفيرا للسياحة لديها العام الماضي، وزار جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين فريقه باريس سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، قبل أن يسجل الأرجنتيني زيارته السياحية الثالثة إلى السعودية.

المصدر: twitter/arevalo_martin + وسائل إعلام